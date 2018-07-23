Kırşehir Kent Konseyi Genel Sekreteri İlhan, emekli oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Kent Konseyi eski Genel Sekreteri Osman İlhan, kentin tanıtımı ve kültürel çalışmalarında önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, İlhan'ın Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevinden yaş haddinden emekliye ayrıldığı bildirildi.

Görevde bulunduğu sürede, protokol üyeleri ve personellerle üstün hizmet anlayışı içerisinde emek verdiği vurgulanan İlhan'a emeklilik döneminde sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler geçirmesi dilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlhan, kent konseyinde düzenledikleri etkinliklerde, Kırşehir’in tanıtımı, kültürel çalışmalarında önemli başarılar sağladıklarını, özellikle akademik birimler ve öğrencilerle birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Kent konseyini öğrencilerin uğrak yeri haline getirerek şefkat kapısı yaptıklarını, öğrencilerin de ders çalışıp, sohbet ettikleri ve sorunlarına çözüm aradıkları bir alan olduğunu hatırlatan İlhan, şunları kaydetti:

"Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nin en aktif dördüncü kent konseyi olduk. Bursa, Eskişehir ve Adana'dan sonra Kırşehir bu dereceye layık görüldü. Kırşehir'in gelişimine ve daha ileri seviyelere gitmesinde etkimiz olmuşsa bizler de mutlu oluruz. Kültürel, turistik, sosyal birçok faaliyet yaparak, Kent Konseyi'nin varlığını hissettirdik. Özellikle Ahi Evran Üniversitemizin akademik birimleri ve öğrencileri ile yaptığımız çalışmalar hep memnuniyet gösterdi. Kent konseyinin kapısını her kesimden insana sonuna kadar açtık ve bunu prensip edindik. Valilerimize, belediye başkanımıza, rektörümüze, kent konseyi başkanımıza, projelerimizde bizlere destek olan ve emeklerini esirgemeyen tüm personelimize teşekkür ediyorum."

Kırşehir Kent Konseyi'ne kısa sürede genel sekreter atamasının yapılacağı belirtildi.