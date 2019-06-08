Kırşehir İl Özel İdaresinin yol yapım çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Özel İdaresinin Akçakent ilçesi ile Hamzabey köyü arasındaki 3 kilometrelik kara yolunun asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılı çalışma programı kapsamında kentteki bazı bozuk yolların düzenlenmesi ve yol genişletme işlemleri yapılması amacıyla 3 kilometrelik ilçe ve köy arasındaki yol tamamlanarak, hizmete açıldı.

Yapılan çalışmada, Akçakent ilçesi ile Hamzabey köyü arası ulaşımı sağlayan yol kenar şeritlerinden genişletildi, bozuk ve çukur kısımlar düzenlenerek dolguları yapıldı.

Asfaltlama çalışmalarını değerlendiren, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, alt temel çakıl serimi ve üzerine bitümlü sıcak karışım asfaltlama yapılarak ilçe ve köyü bir birine bağlayan yolu düzenlediklerini ifade etti.

7 bin ton temel ve büz yapı malzemesi, 5 bin ton sıcak asfalt, kazı ve dolgu işleri kullanılarak yolun güzergahının en iyi seviyeye geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Sıcak soğuk hava demeden gecesini gündüzüne katan ekiplerimiz sıcak asfalt çalışmalarında nihayete eriştiler." ifadelerini kullandı.



