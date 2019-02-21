Kırşehir İl Özel İdaresine 10 milyon liralık hibe desteği

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, İl Özel İdaresine 10 milyon liralık hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun çaba ve girişimlerle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Kırşehir İl Özel İdaresi’ne 2019 yılı yatırım programı kapsamında kullanılmak üzere ilave 10 milyon liralık hibe aktarıldığını belirtti.

Hibe desteği ile köylerin eksikliklerinin giderileceğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Yaşam standardını yükseltmek için hep birlikte daha fazla çalışarak daha güzel hizmetler yapacağız. Elimizdeki kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, alt ve üst yapıların ardından kilit parke ve asfalt çalışmalarına yönelik planlamalar yaptık. Aktarılan hibe ile Kırşehir İl Özel İdaremiz, vatandaşa sunduğu hizmetlerde kaliteyi arttıracak, ihtiyaçlara daha hızlı çözümler üretecektir. İl Özel idaremize kısa süre önce de çöp toplama aracı, silindir ve loder iş makinesi alınarak makine parkı da güçlendirilmişti. İnşallah 2019 yılında da aynı hızla çalışmalarımızı devam ettirerek, hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Yeni bütçemiz şehrimize hayırlı olsun."