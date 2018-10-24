Kırşehir için sağanak uyarısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve ilçelerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Kırşehir Meteoroloji Müdürülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yarın Orta Akdeniz üzerinde bulunan alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin, perşembe günü ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği hatırlatıldı.

Kırşehir ve ilçelerinde de bu etkilerle yarından itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu dönemde rüzgarın de kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesinin tahmin edildiği dile getirildi.

Açıklamada, il genelinde cuma gününe kadar devam edecek olan yağışların genellikle yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı aktarılarak, ani sıcaklık değişimi, kuvvetli yağış ve rüzgar ile yüksek kesimlerdeki kar yağışına karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.