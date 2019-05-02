Kırşehir için kuvvetli yağış uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Kırşehir Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren yarın ve cumartesi günü kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yağışlarla meydana gelebilecek rüzgarın güneybatı yönünden eseceği ifade edilen açıklamada, rüzgar hızının yer yer saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı vurgulandı.

Açıklamada, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının da 5 ile 9 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği dile getirildi.

Görülmesi beklenen ani sıcak değişimi, kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde tahmin edilen kar yağışının olumsuzluk meydana getirebileceğine işaret edilen açıklamada, vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.