"Kırşehir için çok önemli imzalar atıldı"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kırşehir programında kent için önemli iki konuda protokol imzalandığını söyledi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ile Ağalar Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Bahçeci, yapılan çalışmaları ve Bakan Pakdemirli'nin ziyaretini değerlendirdi.

Yerel seçimlere 40 günlük bir sürenin kaldığını belirten Bahçeci, bu seçimlerin Kırşehir açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, kentin 5 yıllık yönetimi ve gidişatının belirleneceğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır belediye başkanı olarak görev yaptığını ve 99 projeyi hayata geçirdiğini anlatan Bahçeci, "10 yılda 99 proje gerçekleştirdik. Bu kadar iş yaptık, belki kimsenin aklına gelmeyecek, hayal bile edilemeyecek işler yaptık Kırşehir'de. Bunların hiçbiri bizi yormadı. İnsanların kafalarındaki duvarlar ve menfaate dayalı yaklaşımlar var. Onun dışında Kırşehirimizin hiç bir problemi yok. İnşallah bunlar da azalıyor. Allah'ın izniyle daha da azalacak." dedi.

Bakan Pakdemirli'nin ziyaretine de değinen Bahçeci, son derece kritik ve önemli bir ziyaret olduğunu dile getirdi.

Bahçeci, ziyarette 2 önemli imzanın atıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kırşehir için iki tane çok önemli imza atıldı. Bir tanesi Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nın belediyemize devriydi. Kırşehir'de uzun zamandır beklenen bir konuydu. İkincisi de Alım Garantili Sözleşmeli Tarımsal Üretim Protokolü imzalandı. Bu protokole Kırşehir Belediyesi de taraf oldu. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkezi Birliği, bakanımız ve belediye olarak bunu protokol altına aldık. Bu yaklaşık 20 bin dekar araziyi kapsayacak ilk etapta. Kırşehir mücavir alanı içindeki tarım arazilerinde uygulanacak. Dört ürünle başlayacağız. Yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut ve sulu alanlarda domates. Belediye olarak bu organizasyonun içinde olacağız. Türkiye'de pilot olarak ilk defa Kırşehir'de başlatıldı."

Ekimden hasada kadar çiftçilere teknik destek verileceğine dikkati çeken Bahçeci, "Hasat yaptığında ürünün o günkü borsa değerinden peşin olarak tarım kredi bu ürünü alacak. Tarım Kredi'nin, Birlik A.Ş. diye bir şirketi var. Alımları bu kurum yapacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin altındaki dükkan da satış yeri olacak. Anlaşmaya varıldı, talimatları verildi. Fabrika satış yeri gibi olacak." şeklinde konuştu.

Milletvekili Kendirli de Bakan Pakdemirli'ye Kırşehir'de yapılan çalışmalarla ilgili brifing verildiğini ifade ederek, "Sayın bakanımız yapılanları dinleyince, beraberinde gelen genel müdürlere dönerek, 'ne isterse ikiletilmeden her şey istediği şekilde yapılacak' dedi. Allah razı olsun. İşte iktidarın farkı bu. Biz bunu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bahçeci ve Kendirli, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.



