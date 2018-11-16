Kırşehir Emniyetinden özel güvenlik görevlilerine eğitim

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından okullarda ve Ahi Evran Üniversitesinde (AEÜ) görev yapan özel güvenlik görevlilerine eğitim verdiği bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Ahi Evran Üniversitesinde görev yapan 70 ve çeşitli okullarda hizmet veren 116 özel güvenlik görevlilsi için eğitmi programı düzenlendiği belirtildi.

Eğitimlerin Kırşehir Öğretmenevi Konferans Salonunda yapıldığı aktarılan açıklamada, eğitimlerde "özel güvenlik hukuku, genel kollukla ilişkiler, etkili iletişim, toplumsal olaylara müdahale esasları ve kitle psikolojisi, uyuşturucu madde bilgileri, asayiş hizmetleri ve terörle mücadele, çocukların suçtan korunması ve toplum destekli polislik" konularının ele alındığı kaydedildi.