Kırşehir doludan etkilenen çiftçileri zararları karşılanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, iki gün önce meydana gelen dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım arazilerinin zararının karşılanacağı bildirildi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışın ardından Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü ile ilgili kurum sorumlularının dolu yağışının yoğun olarak hissedildiği il merkezi ve Mucur ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulunarak çiftçilerin sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Dolu yağışının ardından kendisinin de zararların giderilmesi için görüşmeler yaptığını ifade eden Kendirli, 10 köyde oluşan dolu zararının en kısa zamanda karşılanacağını belirtti.

Mucur ilçesine bağlı bölgede akşam saatlerinde başlayan dolu yağışının ardından ürünü hasar gören çiftçilerle görüştüklerini, bazı bölgelerde hasarın yüzde 30 ile 80 oranına ulaştığını vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"Dolu yağışı sonrası oluşan zararın boyutları hakkında çiftçilerimiz, muhtarlarımız ile Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerimizden bilgiler aldım. Mucur ilçemizin Budak, Geycek, Şatıroğlu, Güzyurdu, Yazılık, Altınyazı, Asmakaradam, Karacalı, Kurugöl ve Karkın köylerinden arpa ve buğdayda yaşanan hasar yüzde 30 ile 80 oranında ulaşmış vaziyettedir. Tarım ve Orman Bakanlığı ile devlet destekli tarım sigorta şirketi eksperlerince incelemeler devam ediyor. Çiftçilerin yüzde 70’inin ürünlerini sigortalattığını, sigortalı ürünlerin ödemeleri kontrollerden sonra başlayacaktır."

Kendirli, sigorta yaptırılması bilincinin AK Parti iktidarlarının çiftçilere yönelik etkili çalışmalarının bir sonucu oluştuğuna işaret ederek, ürünlerini sigorta ettiren çiftçilerin emeklerinin hiçbir şekilde zayi olmadığını vurguladı.

Ürünü dolu yağışından zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini Devlet olarak her zaman olduğu gibi bugün de çiftçilerimizin yanında olacağız. Dolu yağışından zarar gören çiftçimizin zararı en kısa zamanda ödenecektir." ifadelerini kullandı.