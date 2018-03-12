Kırşehir canlı hayvan pazarı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Hastalık riski nedeniyle kapatılan Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, yeniden hayvan yetiştiricilerinin hizmetine açıldı.

Kırşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu kararıyla yaklaşık 1 aydır kapalı olan hayvan pazarının, pazar günü itibarıyla yeniden hizmet vermeye başladığı ifade edildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 1 aydır kapalı olan hayvan pazarı yeniden açıldı. Ticaret Borsa Canlı Hayvan Pazarı, pazar gününden itibaren açıktır." denildi.

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı, çevre illerde görülen bazı hayvan hastalıkları nedeniyle tedbir amaçlı olarak 23 Ocak tarihinde kapatılmıştı.

