Kırşehir Belediyespor'dan, il genel meclis üyelerine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve üyeleri ziyaret etti.

İl Genel Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dulkadiroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi olarak Kırşehir Belediyespor'un yanında olduklarını ve sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 3. Lig'e çıkmasını ümit ettiklerini belirtti.

Kırşehir Belediyespor'a destek veren herkese teşekkür eden Şahin ise "Kırşehir Belediyespor'un en iyi şekilde mücadele ettiğine, sezonu şampiyon olarak tamamlayacağına ve profesyonel liglerde oynayan bir takım olacağına inanıyoruz. Takımımızın şampiyon olması için bizler de elimizden geleni yapacağız. Grubunda lider olan Kırşehir Belediyespor taraftarlarının yıllardır profesyonel lig özlemi yaşadığını biliyoruz. İnşallah Kırşehir Belediyespor'un şampiyonluğu ile bu özlem sona erecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Şahin, Dulkadiroğlu ve meclis üyelerine takım forması hediye etti.