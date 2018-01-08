KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan ile Kırşehir Belediyespor'a destek amacıyla il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

İl Genel Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, il yöneticileri, Spor Toto Bölgesel Amatör Liginde lider olarak mücadele eden Kırşehir Belediyespor'a destek amaçlı toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Şentürk, Kırşehir Belediyespor'un en iyi şekilde mücadele ettiğini, sezonu şampiyon olarak tamamlayacağına inandığını ifade etti.

Şentürk, "Kırşehir Belediyespor, ligin ilk yarısını lider olarak tamamladı. Doğru adımlar atarak, takımın şampiyon olması için bizler de elimizden gelen desteği sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Üstün bir performans gösteren takımın iyi futbol oynadığını, 5 bin kişinin yaz, kış demeden maçlara geldiğini ve kendilerini yalnız bırakmayan taraftarının olduğunu belirten Milletvekili Arslan ve Çetinkaya da Kırşehir Belediyespor için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktardı.

Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin ise Kırşehir Belediyespor'da hedeflerinin sadece zirveyi zorlayan bir kulüp olmadığını, 3-5 yıl içerisinde profesyonel liglerde oynayan, ülkede Kırşehir'i temsil eden bir kulüp olmayı hedeflediklerini kaydetti.

İl genel meclis üyeleri ise Kırşehir Belediyespor'a maddi ve manevi her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, il genel meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.



