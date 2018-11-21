Kırşehir Belediyespor’a Almanya'dan destek

KIRŞEHİR (AA) - Almanya'da, Kırşehir Belediyespor'a destek programı düzenlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa’da yaşayan Kırşehirli gurbetçilere yönelik olarak Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen Kırşehir Belediyespor’a destek programında çok sayıda kişi bir araya geldi.

Programa katılan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bu etkinliklerin spora ve sporculara destek olmanın yanı sıra birçok Kırşehir'linin bir araya gelmesine, hasret gidermesine ve sorunlarını taleplerini paylaşmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Programın Organize Komitesi Başkanı Yusuf Şen de Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olarak 3. Lige çıkan Kırşehir Belediyespor’un, başarılı bir sezon geçirdiğini ve bu ligde de şampiyonluk yolunda hızla ilerlediğini aktardı.

Şen, "Kırşehir Belediyespor’a destek amacıyla düzenlediğimiz etkinlik ile birçok kişi kaynaştı ve tanışma fırsatı buldu. Bu ortamlar biz gurbette yaşayanlar için son derece önemli. Tabi burada şehrimizin yeşil beyazlı takımına destek içinde çeşitli masraflar düşüldükten sonra 25 bin Avro bir para toplandı. Bu parayı yöneticilerimize organizasyon komitesi olarak teslim ettik. İnşallah bir nebze de olsa faydamız dokunmuştur diye düşünüyoruz. Ne zaman ihtiyaç olursa biz yine hazırız." ifadelerini kullandı.

Kırşehirli sanatçıların türküler seslendirdiği ve yöresel yemek ikramının yapıldığı etkinliğe, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Balediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin, Almanya, Hollanda, Belçika’dan çok sayıda Kırşehirli katıldı.