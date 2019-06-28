Kırşehir Belediyespor yönetimi değişti

KIRŞEHİR (AA) - TFF 2. Lig'e yükselen Kırşehir Belediyespor'da yönetim kurulu başkanı Başar Altuntaş, görevini başkan yardımcısı Mehmet Işık'a devretti.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, kulübün yeni yönetimi görevi devraldı.
Altıntaş, burada yaptığı konuşmada, görev süresinde sağlıklı adımlar atarak önemli kararlar aldıklarını söyledi.
Belediyenin imkanlarını Kırşehir Belediyespor için seferber ettiklerini ifade eden Altuntaş, Kırşehirlilerin de katkı sağlamasının önünü açtıklarını dile getirdi.
Mehmet Işık da Kırşehirli firmaların kulübe destek vermeleri gerektiğini dile getirdi.
Bu yönde girişimlerde bulunduklarını aktaran Işık, şunları kaydetti:
"Anlaştığımız, anlaşacağımız ve görüşme halinde olduğumuz oyuncularımız var. Kırşehir Gıda firmasıyla sponsorluk anlaşması imzalandı. Forma ve stat reklamları için şehir dışından firmalar yerine önceliğimiz yerli firmalar. Bu konuda desteklerini siyasi yaklaşımları bir kenara bırakarak bekliyoruz. Kırşehir Belediyespor takımında siyasi yaklaşımları sonlandırdık."