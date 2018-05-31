Kırşehir Belediyespor yeni teknik direktörüyle anlaştı

KIRŞEHİR (AA) - Bölgesel Amatör Lig'den Spor Toto 3. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor, 2018-2019 sezonunda teknik direktör Selahattin Dinçel ve ekibiyle anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, transfer komitesinin yaptığı araştırma ve görüşmeler neticesinde Selahattin Dinçel ve ekibi ile anlaşan Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin'in, kulüp binasında resmi sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Dinçel'in ekibinin de belirlendiği ifade edilen açıklamada, yardımcılığını Nazım Gülay ile Ali Uçar, kondisyoner Cahit Paşa, kaleci antrenörlüğünü ise Nurettin Kabalak'ın yapacağı kaydedildi.

Dinçel'in 2. ve 3. lig ekiplerinden Turgutluspor, Torbalıspor, Balıkesirspor, Aydınspor, Pazarspor ile Bergama, Denizli ve Menemen Belediyespor takımlarında görev aldığı da hatırlatıldı.