Kırşehir Belediyespor sezonu açtı

KIRŞEHİR (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek Kırşehir Belediyespor, 2018-2019 futbol sezonunu törenle açtı.

Kırşehir Belediyespor 2018-2019 futbol sezonunu açılışı Ahi Stadyumu'nda törenle yapıldı.

Törende, takım oyuncuları, teknik ekip ve yönetim kurulu üyeleri taraftara takdim edildi.

Tribünleri dolduran yeşil beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratla takımlarına destek oldu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada, geçen yıl Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyon olarak takımı 3. Lig'e taşıyan oyunculara teşekkür etti.

Spor deyince akla birlik, beraberlik, dostluğun geldiğine işaret eden Akın, "İnanıyorum ki Kırşehir Belediyesporumuz da vereceği örnek mücadele ile sporun amacına ruhuna önemli katkılarda bulunacaktır. Maçlarımızın sorunsuz, oyuncularımız ve teknik ekibin ise sağlıklı bir şekilde sezonu devam ettirmesi ümidimizdir. Taraftarlarımızla birlikte takımımızdan büyük başarılar bekliyoruz." dedi.



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de geçen yılki başarının daha da arttırarak devam ettirilmesini beklediklerini ifade etti.

Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin ise geçen yıl taraftarlarının desteği ile Bölgesel Amatör Ligi'nde şampiyon olduklarını, bu yıl da yine taraftarlarıyla daha önemli başarılar elde etmek istediklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Futbolda başarı varsa yöneticiler ve oyuncular anlam ifade ediyor. Futbol nerede oynanırsa oynansın başarı ile önemli hale gelir. Bu takımın iyi ve kötü gününde bizlerin yanında olan taraftarlarımız ile moralimiz düşmüyor, onlarla birlikte hep yeni başarılar hedefliyoruz. Geçen yıl taraftarımız ile birlikte Bölgesel Amatör Ligi'nde başarılı olduk. 2018-2019 sezonunda da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz. Bizler taraftarımız ile bunu başaracağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen taraftarımıza teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından kurban kesimi yapılarak, dua edildi.

Sezon açılışı töreninin ardından Kırşehir Belediyespor, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor ile hazırlık maçı yaptı.