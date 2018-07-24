Kırşehir Belediyesinin yaz kursları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yaz dönemi kurslarından 23 branşta 700'den fazla kişinin faydalandığını bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, mahalle konaklarında ve diğer kurs merkezlerinde eğitim alan çocuklar, gençler ve hanımların önemli bir kazanım, sosyal ve kültürel faaliyet içerisinde olduklarını ifade etti.

Kervansaray, Bahçelievler Mahalle Konakları, Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezi yaz dönemi kurslarında, 23 branşta 700'den fazla kişinin faydalandığına dikkat çeken Bahçeci, kursiyerlerin bu kurslarda öğrenilen yetenekler ile kendilerini geliştirdiklerini ve ömür boyu unutmayacakları kazanımlara sahibi olduklarını aktardı.

Belediyenin yapmış olduğu projelerde tamamlayıcı unsurunun insan olduğunu ve hayata geçirdikleri bütün projelerin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi topladığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kervansaray Mahallesi kurs merkezimiz, Bahçelievler Nene Hatun Konağı kurs merkezimiz, aile yaşam merkezimiz ve belediye gençlik merkezimiz de yaz döneminde açtığımız çeşitli alanlardaki kurslar hanımlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından beğeniliyor. Herkesin en az bir müzik, spor ve sosyal bir dalda kendini geliştirmesi çok önemli. Bizler de bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecek nesillerin eğitim, sosyal, kültürel ve kişisel alanda kendilerini geliştirmeleri için her alanda kurslar düzenlemeye devam edeceğiz."