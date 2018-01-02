Kırşehir Belediyesinin üstyapı çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, altyapısı ve asfaltı tamamlanan Lise Caddesi'nde refüj çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, farklı sokak ve caddelerde de kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme çalışması yaptıklarını vurguladı.

Şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamaya gayret ettiklerini dile getiren Bahçeci, cadde ve sokaklarda kaldırım onarım ve yenilemesine de devam ettiklerini aktardı.

Bahçeci, amaçlarının daha yaşanabilir bir Kırşehir olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin şehir genelinin tümünde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme ve yol asfaltlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. Lise Caddesi'nde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kaldırım ve refüj çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kırşehir’in daha modern ve yaşanabilir kent haline getirmeye gayret gösteriyoruz. Şehrimizin hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz. Şehir genelinde bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için çalışıyoruz."