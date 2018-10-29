Kırşehir Belediyesinin trafikte güvenlik çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, alt ve üst yapısı tamamlanan cadde, sokaklarda yönlendirme ve kaldırımlarda yaya geçidi işaretleme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri alt ve üst yapıları tamamlanan Terme ve Atatürk caddeleriyle Sanayi Kavşağında yönlendirme ve yaya geçidi işaretlemesi gerçekleştirdi.

Güvenlik çizgileri yapılan cadde, sokak ve kaldırımlar kullanıma hazır hale getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yayaların ve sürücülerin güvenli bir trafik akışı içerisinde olmaları için taşıt yollarının düzenini sağlayan trafik işaretleme çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, şehir merkezinde alt yapısı ve üst yapısıyla tüm gereksinimlerinin karşılanması ve vatandaşların huzur ve güven içerisinde hareket etmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bahçeci, şunları kaydetti:

"Ulaşım Master Planımız hayata geçti. Otobüslerimiz çalışmaya başladı ve şehrimize bir vizyon kazandırdı. Şehir merkezinde trafik yönlendirme ve yaya geçidi işaretleri de çizim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor ve en kısa zamanda bütün caddelerimizin yol çizim çalışmaları tamamlanmış olacak. Ekiplerimiz çalışmayı yol çizgi aracı ile yaparken, çalışmada çizgilerin daha iyi görünebilmesi için termoplastik boyası kullanıyor."