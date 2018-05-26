Kırşehir Belediyesinin peyzaj çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezindeki refüj ve parkların mevsimlik çiçeklerle süslendiğini bildirdi.

Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Kent Park, Ankara-Kayseri karayolundaki yürüyüş yolu ve refüjler, Mehmet Ali Altın Bulvarı ile mahallelerdeki parklarla, kent merkezindeki farklı alanlarda yürütülen peyzaj çalışmaları kapsamında binlerce çiçek dikildiğini belirtti.

Özellikle kentin giriş noktalarının peyzajına önem verdiklerini ifade eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"Kırşehir genelinde üst yapı çalışmaları kapsamında düzenleme, yeşillendirme ve çiçeklendirme hizmetimiz devam ediyor. Her yıl gül başta olmak üzere lale ve diğer mevsim çiçeklerinin dönüşümlü olarak dikiyoruz. Dönem dönem açan çiçeklerle Kırşehir’i adeta bir çiçek şehri yapmaya gayret ediyoruz.

Çiçeklerin şehri süslemesi ile kente gelenleri kendine hayran bırakıyor. Park, refüj ve yeşil alanlarda mevcut olan güller açarak mahallelere ve yollara güzellik katıyor. Refüjlerdeki ağaçların altına dikilen güller mutlaka korunmalıdır. Vatandaşlarımızın bu konu da dikkatli olmalarını bekliyoruz. Bütün bu hizmetleri yapmak kadar korumak da önemlidir."