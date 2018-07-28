Kırşehir Belediyesinin haşerelere karşı mücadele çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin haşere, karasinek ve sivrisineklere karşı mücadelesi aralıksız sürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, halkın daha rahat bir yaşantı sürdürebilmesi için başlatılan larva ilaçlama çalışmaları kapsamında kentte ilaçlama faaliyetleri sürüyor.

Katı Atık Depolama Tesisi, Kılıçözü Çayı, Bağbaşı ve Selgah Dereleri ve Hılla Göleti ile kent merkezine yakın, çeşitli gübrelik alanlarda ilaçlama periyotlar halinde yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte haşerelerin üreme kaynağı olan sulak yerlerde, larvalara karşı ve park bahçe alanları ile derelerde ilaçlama yapıldığını belirtti.

Temizlik faaliyetlerinin belediyenin öncelik verdiği konulardan biri olduğuna dikkati çeken Bahçeci, şunları kaydetti:

"Belediye olarak halk sağlığını korumak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İlaçlama çalışmalarımız sayesinde bu bölgelerdeki uçkun, larva, karasinek ve sivrisinek gibi haşerelere karşı mücadelemiz devam ediyor. Halkımızın rahat bir yaşam sürdürebilmesi için Veteriner İşleri Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alarak düzenli bir çalışma programıyla halkın sağlığı için çalışıyor. Birçok hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısı olan haşereye karşı mücadelenin daha başarılı olabilmesi için vatandaşların çevre temizliğine dikkat etmeleri gerekmekte.

Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı haşereyle mücadele ekiplerimiz özellikle kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam etmekte. Hayvancılıktan geçimini sağlayan vatandaşlarımızın hayvanları kene ve pireye karşı ilaçlamaları ve bunların gübrelerini günlük uzaklaştırmaları kene ve pire üremesinin önüne geçecektir."