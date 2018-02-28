Kırşehir Belediyesinin açtığı Hayır Evi'nin yardımları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kurdukları Hayır Evi vasıtasıyla her yıl ortalama 8 bin 800 kişiye giyim ve gıda yardımında bulunulduğunu bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayır Evi'nin Kırşehir'deki dar gelirli ailelere uzattığı yardım eli ile yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

Hayır Evi eliyle binlerce aileye gıda ve giyim yardımı yapıldığını aktaran Bahçeci, evlerdeki ihtiyaçlara göre mobilya yardımında da bulunulduğunu dile getirdi.

İhtiyaç sahiplerinin haritası çıkarılarak çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"2010 yılından günümüze yıllık ortalama yıllık bin 800 aileye ekmek fişi, 4 bin kişiye giyim, 3 bin kişiye gıda yardımı yapılmıştır. Bu yardımları yaparken büyük bir titizlik gösteriyoruz. Buradan faydalanan hemşehrilerimizin birbiri ile karşılaşmamasına özen gösteriyoruz. Kimsenin gururunun incinmesini istemiyoruz. Herkes farklı saatlerde gelip Hayır Evi'nden birinci el ürünlerden oluşan ihtiyaçlarını karşılayıp gidiyor.

İstiyoruz ki herkes Hayır Evine yardım etsin. Hizmetleri bununla da sınırlı kalmayan Hayır Evi başlattığı kampanyalar ile takdir toplamaya devam ediyor. Ekiplerimiz hastaları, yatalakları, ihtiyarları tespit edip, ihtiyaç sahibi yüzlerce hastaya hizmet sunuyor."