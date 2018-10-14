Kırşehir Belediyesinden toplu sünnet şöleni

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi, bu yıl onuncusu gerçekleştirilen şölende 232 çocuğu sünnet ettirdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen şölen, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başladı.

Şölende konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sünnet olan çocuklara ve ailelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çocukların aileler için en kıymetli varlıkları olduğunu hatırlatan Vali Akın, "Milletimizin geleceği olan çocuklarımız ne kadar iyi olurlarsa ve yetişirlerse, ülkemizin de geleceği o kadar iyi olacaktır. Çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmalıyız. İnşallah bu çocuklarımız büyüdüklerinde ülkesine ve milletine en güzel hizmetleri vereceklerdir. Çocuklarımızın hepsine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise yaptıkları en hayırlı hizmetlerden birinin sünnet şöleni olduğunu, sünnet olan 232 çocuktan 40'ının göçmen ailelerin çocukları olduğunu söyledi.

232 çocuğun erkekliğe ilk adımı attıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bizlerin misafiri olan ve bizlere emanet olan göçmen ailelerimizin 40 çocuğu da bugün erkekliğe adım attılar. Tüm çocuklarımız, yavrularımız bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyor ve elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak kentin geleceği için elimizi taşın altına koyuyor, var gücümüzle çalışıyoruz. Bizler sorumluluk alarak bu yavrularımız başta olmak üzere tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmalıyız. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, atalarımız, ecdadımız hep bu coğrafyada mücadele vermişler, çalışmışlardır. Biz de atalarımızdan aldığımız bu bilinç ile hep birlikte çalışmalı, hareket etmeliyiz."

Şölene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, daire amirleri ve çok sayıda aile katıldı.

Yemek ikramının ardından sünnet ettirilen çocuklara hediye dağıtıldı.