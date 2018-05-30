Kırşehir Belediyesi'nden sel mağdurlarına şefkat eli

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, dolu ve sağanak sonucu oluşan selden etkilenenlere yardım elinin uzatıldığını belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan yağış için oluşturdukları kriz masasına ulaşan ihbarlara anında müdahale edildiğini ifade ederek, aşırı yağışın kentin bazı bölgesinde vatandaşları mağdur ettiğini, belediye ekiplerinin iş makineleri ve kepçelerle sel felaketi yaşanan yerlere müdahalede bulunduğunu dile getirdi.

Mağdur olan vatandaşlar için Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz selden zarar gören evlerde çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayarak tahliye çalışmaları yaptı. Vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramı yapıldı. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tüm caddelerdeki trafik zabıta araçları ile yol güvenliğini alarak, çöken yerlerde gerekli önlemleri aldı.Şehir merkezinde önemli bir olumsuzluk yaşanmadı. Bodrum katlarına su dolan binaların tahliyesini itfaiye müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapıldı. Bugün yaşanan sel felaketi öğle saatlerinde şiddetli yağan yağmur neticesinde Selgah deresinin taşması ve Suludere bölgesinde toprak evin yıkılmasına neden oldu. 50 yıldır yaşanmayan sel felaketinde mağdur olan aileye belediyemiz şefkat elini uzatarak öğretmenevine yerleştirmiştir. AFAD İl Müdürlüğümüz ve Belediyemiz tarafından hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."







