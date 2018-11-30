Kırşehir Belediyesinden sağlıklı beslenme ve obezite semineri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde sağlıklı beslenme ve obezite semineri verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile Yaşam Merkezi'nde, Cumhuriyet İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrenci ve öğretmenlere yönelik olarak düzenlenen seminerde sağlıklı beslenme ve obezite ile ilgili bilgi verildi.

Farklı okullarla devam edecek seminer kapsamında, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanabilmesi, tüm besin gruplarını yeterli ve dengeli bir şekilde tüketebilmesi amaçlandı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, obezitenin salgın bir hastalık biçiminde artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemizde, obezite oranı artarak devam etmektedir. Özellikle ergen çocuklarda obezite oranı yükselmiştir. Dolayısıyla obeziteyle savaşa daha erken yaşlarda başlayarak, ilkokuldan itibaren çalışmalarla halkı bilinçlendirmeliyiz. Bu anlayışla seminerler düzenliyoruz. İnşallah faydalı olacağına inancım tamdır."



