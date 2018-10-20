Kırşehir Belediyesinden mahalle buluşması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, mahalle buluşması programları kapsamında Güldiken Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güldiken Mahallesi'nde, Güneykent TOKİ sakinleriyle buluşan Bahçeci, vatandaşların taleplerini, görüş ve önerilerini dinleyerek, bölgede yapılması planlanan projeler hakkında istişare etti.

Görevde bulundukları on yıl içerisinde kenti daha yaşanabilir ve güzel yapmak için mücadele verdiklerini anlatan Bahçeci, fırsat buldukça mahalle, esnaf ziyaretleri yaptıklarını, okullarda öğrencilerle buluştuklarını anımsattı.

Bahçeci, Kırşehir’e vizyon kazandırmaya çalıştıklarını, kültür merkezi, parklar ve yeni eserleri ile her mahalleye hizmet verdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yapmak istediğimiz yavrularımıza, çocuklarımıza umudu olan bir şehir mirası bırakmaktır. Biz bu şehre vizyon katıyoruz. Biz bu şehrin ilerisine yatırım yapıyoruz. Bu şehrin geleceğine yatırım yapıyoruz. Kabuğunu kıran bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Tozuyla, çamuruyla meşhur bir Kırşehir'den, bugün kent parkıyla meşhur olan, Neşet Ertaş Kültür Merkezi ile adından söz ettiren, otobüsüyle, meydanıyla, doğallığıyla Türkiye’de nam salan bir şehir haline getirdik. Biz bunu Kırşehirliler için yaptık. Kırşehir kabuğunu kırdı, emin adımlarla yoluna devam ediyor."