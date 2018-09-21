Kırşehir Belediyesinden kış dönemi kursları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediyeye bağlı gençlik, aile yaşam ve kurs merkezlerinde kış dönemi kayıtlarının başladığını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Gençlik Merkezine 24 Eylül-7 Ekim 2018 ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kervansaray ve Nene Hatun Konağındaki kurs merkezlerineyse 21 Eylül -28 Eylül 2018 tarihleri arasında kayıt yaptırılabileceğini belirtti.

Kış mevsiminde de çok sayıda branşta kursların verileceğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için de kurslarımız olacak. Kış aylarında devam edecek kurslarımıza yetişkinleri de bekliyoruz. Bu kurslara katılmak, çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, onların hem sanat alanında, hem kültürel alanda, farklı branşlarda eğitim alması onların geleceği açısından çok önemli. Mahallelerimizde açtığımız konaklarda o mahallede ikamet eden kadınların kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Konaklara her geçen gün ilginin artması bizleri mutlu ediyor. Kurslarımıza katılanlar hem yeni beceriler elde ediyor, hem de kişisel, sosyal anlamda gelişim kaydediyorlar. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Düzenlediğimiz ücretsiz kurslarla kültür, sanat, spor ve eğitim alanlarında da Kırşehirli hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Herkesi ücretsiz olan bu kurslarımıza katılmaya davet ediyorum."