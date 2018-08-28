Kırşehir Belediyesinden asfalt çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kent merkezindeki mahalle ve caddelerde asfalt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kervansaray Mahallesi ile Mehtap Tepesi yolu, Şehit Behçet Dinç Caddesi ve bağlantılı yolların asfaltının yapıldığını ve mahalle ve caddelere farklı bir görünüm kazandırdıklarını belirtti.

Ekiplerin mahallelerdeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Asfalt yapılan mahalle ve caddelerde kışın yağan yağışlarda vatandaşlarımız zorlanıyordu. Bu sorunu çözdük. Vatandaşlarımız, Kervansaray Mahallesi'nde, Mehtap Tepesi yolu, cadde ve bağlantılı yolları artık gönül rahatlığı içinde kullanacaklar. Sık kullanılan bu yolumuzu, kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak yaya ve araç trafiğine açtık. Halkımızın konforu ve rahatı için çalışmalarımızı ara vermeden devam ettiriyoruz. Hizmet için çıktığımız bu yolda imkan ve yetkilerimiz dahilinde vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Belediye ekiplerimiz ayrıca, yol bakım ve onarım hizmetleri çerçevesinde belediyemizin yetki alanı içerisinde bulunan yolların tamamında gerekli hizmetleri de sürdürmektedir."