Kırşehir Belediyesinden 722 milyon liralık hizmet

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte görevde bulundukları 9,5 yıllık sürede 722 milyon lira tutarında yatırım ve hizmet ürettiklerini bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'i 9,5 yılda çok iyi noktalara getirdiklerini belirterek, bu değişim ve gelişimde halkın desteğini hep yanlarında gördüklerini ifade etti.

Görev dönemlerinde belediye bütçesini artırdıklarını dile getiren Bahçeci, şunları kaydetti:

"Geçmişte arsa satan bir belediye, personelinin maaşını ödeyemeyen bir belediye, araçlarına mazot alamayan bir belediye vardı ama 9 yıl sonra adından söz ettiren ve kısa sürede yaptığı yatırımlarla örnek gösterilen bir belediyemiz var. Biz farklılığı ortaya koyduk. Gerçek anlamda belediyecilik nasıl yapılırmış bütün halkımıza gösterdik. Kırşehir Belediye Başkanlığı olarak gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet prensibiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Kırşehir Belediyesi olarak 9,5 yıl içerisinde yaptığımız hizmetleri ve Kırşehir’e kazandırdığımız yatırımları saymakla bitirmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz. 9,5 yılda Kırşehir Belediyesi olarak 722 milyon liralık yatırım ve hizmet ürettik."