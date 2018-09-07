Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Meclisi, aylık toplantısını gerçekleştirdi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin başkanlığında, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen...