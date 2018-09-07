Kırşehir Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Meclisi, aylık toplantısını gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin başkanlığında, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, 8 gündem maddesi görüşüldü.
Belediyeye ait imar komisyon raporuyla gelir tarife cetvelindeki düzeltmelerin görüşülerek oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Yenice Mahallesi'ndeki bir arsanın belediye adına tahsis alınması kararlaştırıldı.
Toplantıda konut tahsisi, iptali ve satış yetkisi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.