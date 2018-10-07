Kırşehir Belediyesi mahalle buluşması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin mahalle buluşması programları kapsamında Bağbaşı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Bağbaşı Mahallesi ve Bağbaşı TOKİ sakinleriyle bir araya gelen Bahçeci, vatandaşların taleplerini, görüş ve önerilerini dileyerek, mahallede yapılması planlanan projeler hakkında da istişarede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Başkan Bahçeci, Bağbaşı Mahallesi'nde yapısal bir değişikliğe gidildiğini, TOKİ konutları ile birlikte kentsel dönüşüm gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bağbaşı Mahallesi'nin yanı sıra çarşı bölgesinde de alt yapıyı tamamladık. Şimdilerde toplu ulaşım otobüsleri gezmeye başladı. Pırıl pırıl çarşı merkezimiz, ağaçlar, çiçekler hepsi çok güzel oldu. Şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. Bağbaşı Mahallesi bizim en önemli mahallemiz. Üniversitemizin olduğu, kentsel dönüşüm yaptığımız, Neşet Ertaş'ın mezarının olduğu bir mahalle. 2009 yılında burada yaptığımız bir toplantıda 'kentsel dönüşüm yapacağız, kalan kısımlar için de imarını planlayacağız' demiştim. İmar planını da yaptık bitirdik. Çevre yolunun alt tarafları Kırşehir'in yeni yerleşim alanları olacak. Mahallelerimizi her zaman dolaşıyoruz. Bize ileteceğiniz konuları yerinde dinliyoruz. Bağbaşı'ndan çarşıya giden yolda bölünmüş yol olacak. İnşaatların tamamen bitmesi ile kaldırım aydınlatması, bisiklet yolu ve her şey bitecek. İnşallah bahara kadar bunu tamamlayacağız."