KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç, parti olarak üçüncü defa Kırşehir Belediye Başkanlığına talip olduklarını söyledi.

Kılıç, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin Kırşehir'e ve seçime katılacak partilere hayırlı olmasını diledi.

"AK Parti'nin, Kırşehir Belediye Başkanlığı seçiminde MHP adayını destekleyeceği" yönündeki söylemler olduğunu ifade eden Kılıç, bunun kendileri açısından sevindirici olduğunu dile getirdi.

Kılıç, MHP olarak Kırşehir'de her kesimden oy alabilecek durumda olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolda bize destek veren Kırşehirlilere, ülküdaşlarımıza, Türk milliyetçilerine ve 'bu davada ben de adayım' diyerek çıkmış, gönül seferberliğine katkı sağlayan aday aday arkadaşlarımıza da şahsım ve teşkilatlarım adına teşekkür ediyorum. Biz Kırşehir'de iki dönem belediyecilik yaptık. Belediyeciliğimizi Kırşehirliler yaşadı ve nasıl bir belediyecilik yaptığımızı halkımız biliyor. Kırşehir Belediye Başkanlığına üçüncü sefer talibiz. İnşallah Kırşehir halkı teveccüh gösterir ve bizlere bir ehliyet daha verirse inşallah en iyi şekilde inşallah düşünüyorum."