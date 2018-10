KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hayata geçirdikleri projelerle Kırşehir'in her zaman örnek gösterildiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, Prof. Dr. Erol Güngör İlk ve Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Aşıkpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet ederek taleplerini dinleyen Bahçeci, başarılı ve sağlıklı bir eğitim yılı dileğinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Bahçeci, yaptıkları ziyaretlerde iletilen talepleri dikkatle takip ettiklerini, birinci önceliklerinin her zaman eğitim olduğunu vurguladı.

Kırşehir'e yaptıkları yatırımlar ve uyguladıkları projelere değinen Bahçeci, şunları kaydetti:

"On yıldır biz sizlere hizmet ediyoruz. On yıl önceki Kırşehir ile bugünkü Kırşehir’i kıyaslarsak bugün çağ atlayan bir şehir haline geldi. Bunların hepsini ulaşımla taçlandıracağız. Ulaşım olmazsa hiç şey olmaz. Güzler parkını açtık, ulaşım sağlayamazsanız ne anlamı kalır? Bunlar hep bir plan dahilinde yapılıyor. Bisiklete binmemiz de bu plan dahilinde. Kırşehir'e on yıldır bir isim ve vizyon kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken hiçbir hesabımız yok. Mevki makam derdimiz hiç olmadı. Hiç de olamayacak, ben kadere iman etmiş bir insanım. Bizim gayemiz hakkı ile bu işi yapmak. Uyguladığımız projeler ve yatırımlarımızla şehrimiz gelişiyor. Kırşehir her zaman örnek gösteriliyor."