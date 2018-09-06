Kırşehir Belediye Başkanı makam aracı yerine bisiklet kullanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, şehir içinde makam aracı yerine bisiklet kullanıyor.

Bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına örnek olmak isteyen Bahçeci, kent merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı. Sabahları Nasuh Dede Mahallesi'ndeki evinden bisikletle yola çıkan Bahçeci, belediyenin önündeki park alanına bisikletini bıraktıktan sonra makamına çıkıyor.

Şehir içindeki programlarına giderken de bisikleti tercih eden Bahçeci, makam aracı olarak kullandığı siyah renk bisikletiyle vatandaşların takdirini topluyor. Başkan Bahçeci, kent merkezinde yapılan bisiklet yollarında ilerlerken durup selamlaştığı vatandaşlarla da sohbet ediyor.

Bisikletle geldiği belediye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Bahçeci, Kırşehir ve Türkiye genelinde şehir merkezlerinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kent merkezinde alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra 4,5 kilometre, toplamda da 15 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını ifade eden Bahçeci, şunları belirtti:

"Kırşehir olarak alt yapımızı bitirdikten sonra yollarımızı, asfaltımızı, bisiklet yollarımızı tamamladık. Uluslararası standartlarda bisiklet yolları yaptık. Şehir merkezinde 4,5, toplamda da 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bunları yapmamızdaki amaç şekil olsun diye değil. Gerçekten Kırşehir bisiklet kullanımı için son derece elverişli düz bir şehir. Şehrimizde bisikletin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerçekleştirdik."

Belediye olarak eylül ayının ilk pazartesi gününden itibaren şehir içinde bisiklet kullanma kararı aldıkları vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarının örnek olma ve topluma önder olma gibi bir görevleri var. Onun için eylül ayının ilk pazartesinden itibaren Kırşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma kararı aldık. Başta belediye başkanı olarak ben, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız, bayan personelimiz dahil şehir merkezinde oturan bütün personelimiz bisikletle işlerine gelecekler. Ya yürüyecekler ya da bisikletle işe gelecekler, şartımız bu. Biz kullanacağız ki, örnek olacağız, o zaman herkes kullanacak. Ardımızdan Valimiz de gelecektir. Diğer kamu kurumlarında çalışan personel, esnafımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz şehir merkezinde bisiklet kullanacaklardır. Hep birlikte, kampanyalarla da destekleyerek inşallah yaygınlaştıracağız."

- "Benzin yakmıyor, bizim yağlarımız yakıyor"

Takım elbise ve kravatla bisiklet kullandığını gören bazı Kırşehirlilerin ilk başlarda bu durumu yadırgadığını aktaran Bahçeci, "Eminim zamanla insanlar da alışacak. Hem ekonomik hem sağlıklı hem çevreyi kirletmiyor hem trafik sorunu oluşturmuyor. Yani her açıdan bisiklet kullanımı önemli. Benzin yakmıyor, bizim yağlarımız yakıyor. O açıdan da günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi de herhalde obezite. O açıdan da bisiklet kullanımını herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

- Sosyal medyadan olumlu tepki

Bisiklet kullanırken görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra olumlu tepkiler aldığına işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"İlk gün bisiklet kullanımına geçtiğimizi duyurmak için bir video paylaştım. Çok geniş bir yer buldu, bu da bizi memnun etti. Bunlar toplumun özlediği olaylar. Ekonomide de baktığınızda kamudaki israfın azalması açısından önemli. Belediye başkanıyım. İstesem en lüks makam aracını kullanırım. Şimdi artık makam arabam bisiklet. Şehir merkezinde kesinlikle bisiklet kullanacağım."

Başkan Bahçeci, açıklamasının ardından Atatürk Caddesi'nde esnafla yapacağı açık alan toplantısına makam aracı yerine bisikletiyle gitti.