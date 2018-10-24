Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, vatandaşların belediye halk otobüslerini severek kullandığını belirtti.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Master Planının kısa süre önce hayata geçirildiğini ifade ederek, merkezde 28 otobüsün hizmete girdiğini hatırlattı.

Vatandaşlara çok konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti verilmeye başlandığını vurgulayan Bahçeci, halkın belediye halk otobüslerini sevdiğini dile getirdi.

Ulaşımda dönüşüm çalışmalarının 2015'te başladığını anımsatan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Vatandaşların huzurlu yolculuk yapması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah Kırşehirli hemşehrilerimiz, çok kaliteli ulaşım hizmeti almış olacak. Hemşehrilerimiz, halk otobüsleri, şoförler ve güzergahlarla ilgili sıkıntıları bizlere iletiyor. Bu sıkıntıları çözmek adına ellimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hizmet kalitesini artırmak adına mücadelemiz devam edecek. En verimli şekilde çalışmak durumundayız. Toplu ulaşımla ilgili emanet bizde. Amacımız ulaşımdaki hizmet kalitesini yükseltmek. Bir şehirde ulaşım sektörü, vitrin demektir. Telefonlarımız ve kapımız vatandaşlarımıza her zaman açık. Bizde halkımıza en iyi en konforlu hizmeti sunmak istiyoruz. Vatandaşımızın bizimle paylaşmak istediği her türlü görüş, eleştiri ve öneriye açığız."