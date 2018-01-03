banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:

- "2018 yılında kent merkezinde su ücretlerine zam yapılmayacak"

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2018 yılında kent merkezinde su ücretlerine herhangi bir zam yapılamayacağını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 2018 yılının ücret ve tarifelerinin belirlendiğini, Kırşehirliler'in su ücretinde herhangi bir zamla karşılaşmayacaklarını belirtti.

Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla, geçen yıl olduğu gibi meskende atık su, evsel katı atık bedeli ve vergi hariç tonunun 2 lira olarak devam edeceğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda kurak mevsimler yaşamamıza rağmen su konusunda aldığımız önlemler ile sorun yaşamadık. Su ile ilgili projelerimizi bitirmek üzereyiz. Şehir içindeki asbest boruları altyapı çalışmamız ile birlikte kaldırarak yerine polietilen borular döşedik. Scada sistemine geçerek tüm su temin sistemimizi kontrol altına aldık. Yeni depolar yaptık, eskileri revize ettik. Uzun yıllar su ile ilgili sıkıntı yaşamayacağız. Önlemlerimizin arasında yeni su kaynaklarının kullanımı da yer almaktadır. Kırşehir’e daha güzel hizmetleri hep birlikte kazandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim