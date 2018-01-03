Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci:

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 2018 yılında kent merkezinde su ücretlerine herhangi bir zam yapılamayacağını bildirdi.

Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyeleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 2018 yılının ücret ve tarifelerinin belirlendiğini, Kırşehirliler'in su ücretinde herhangi bir zamla karşılaşmayacaklarını belirtti.

Vatandaşların ev ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla, geçen yıl olduğu gibi meskende atık su, evsel katı atık bedeli ve vergi hariç tonunun 2 lira olarak devam edeceğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda kurak mevsimler yaşamamıza rağmen su konusunda aldığımız önlemler ile sorun yaşamadık. Su ile ilgili projelerimizi bitirmek üzereyiz. Şehir içindeki asbest boruları altyapı çalışmamız ile birlikte kaldırarak yerine polietilen borular döşedik. Scada sistemine geçerek tüm su temin sistemimizi kontrol altına aldık. Yeni depolar yaptık, eskileri revize ettik. Uzun yıllar su ile ilgili sıkıntı yaşamayacağız. Önlemlerimizin arasında yeni su kaynaklarının kullanımı da yer almaktadır. Kırşehir’e daha güzel hizmetleri hep birlikte kazandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz."