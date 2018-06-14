Kırşehir basınının acı günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yayımlanan Çınar Gazetesi'nin yayın danışmanlığı görevini yürüten emekli öğretmen ve yazar Avşar Cihan vefat etti. Kırşehir basının önemli isimlerinden olan ve bugüne kadar pek çok gazetede yazı...