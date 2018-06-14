Kırşehir basınının acı günü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yayımlanan Çınar Gazetesi'nin yayın danışmanlığı görevini yürüten emekli öğretmen ve yazar Avşar Cihan vefat etti.
Kırşehir basının önemli isimlerinden olan ve bugüne kadar pek çok gazetede yazı işleri müdürlüğü ve yayın danışmanlığı görevlerde bulunan Cihan, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.
Yakınlarının yardım çağrısı üzerine ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Cihan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Son 3 yıldır Çınar Gazetesi'nde yayın danışmanlığını yapan Cihan'ın cenazesinin, bayramın birinci günü Cacabey Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği bildirildi.