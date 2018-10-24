Kırşehir Barosundan Vali Akın'a ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Barosu'nda yeniden başkanlığa seçilen Tuzcu, yönetimiyle Vali Akın'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Akın, geçen hafta yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen Tuzcu ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.



Adaletin sağlanmasında avukatlığın önemli bir meslek olduğunu belirten Akın, “İlimizde görev yapan avukatları bir araya getiren Kırşehir Barosunun değerli başkanı ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Barosu Başkanı Tuzcu da iyi dilekleri için Vali Akın'a teşekkür etti.