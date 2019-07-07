Kırşehir AFAD'dan orman yangını uyarısı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) vatandaşları dikkatsizlik ve ihmalkarlık nedeniyle oluşabilecek orman yangınlarına karşı uyardı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, her yıl hektarlarca ormanın kısa sürede yok olduğu ve orman yangınları ile oluşan hasarın hem doğaya hem de ekosisteme ciddi zarar verdiği anımsatıldı.

Özellikle hava sıcaklığının en yüksek seviyelere ulaştığı yaz aylarında, orman yangınlarının artış gösterdiği ve yangın için alınacak önlemlerle engellenebileceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsan yaşantısı ve temiz hava için önem arz eden ormanlarda yangınların oluşmaması için çeşitli önlemler alınabilir. İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları, güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması, yakılan ateşin söndürülmeden bırakılmasından çıkmaktadır. Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması, orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen ot veya anızın yakılması, gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması, cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması, çocukların orman içinde ateşle oynamaları da orman yangınlarının temel sebepleri arasındadır. Bunların yanı sıra tarla veya otlakları genişletmek için, sabote etmek ve kasıtlı zarar verme amaçlı ormanlar yakılırken bazen de yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın çıkarıldığı da gözleniyor. Orman yangınları biyolojik çeşitliliğe büyük zarar verirken, ormanlarda yaşayan canlıların yaşam alanlarını yok ediyor, canlı ve cansız örtünün yok olmasıyla erozyon, sel, taşkın ve hava kirliliği gibi doğal afetlerin sayısında ve hızında artmasına da neden oluyor. Orman yangınlarından, orman ürünlerine dayalı turizm, sağlık, spor, avcılık gibi sektörler de olumsuz etkilenir."