Kırşehir AFAD personeline haritada yön bulma ve drone eğitimleri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline, harita üzerinden yön bulma ve drone kullanarak olaylara müdahale eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum arama kurtarma personellerine, olaylara zamanında ve en güvenli yöntemlerle müdahale ederek kurtarma becerisi kazandırmak, mevcut kapasitelerini geliştirme ve bilgi beceri kazandırmak amacıyla harita üzerinden yön bulma ve drone eğitimi programı düzenlendi.

Toplantı salonunda yapılan yön bulma harita eğitiminde ise personellere harita, ölçek, izdüşüm kavramları, harita türleri, pafta bölümleri, isimlendirme ve harita üzerinden konum belirleme, yer konum tespitiyle ilgili haritadan belirlenmesi, mesafelerin haritaya göre belirlenmesi konularında sunumlar yapıldı.



Kent merkezi ve dağlık arazide, sahada verilen drone eğitimleri aracılığıyla, müdahale kapasitesinin arttırılması, yaşanacak vakalara daha hızlı ve daha etkin müdahale yapılmasında kolaylık sağlanacak. Yüksek çözünürlükte fotoğraf ve video kayıt altına alabilen dronelar ile ekipler, kurtarma çalışmalarını daha etkin bir biçimde yapabilecek ve olayların çözümü kolaylaştırılacak.











