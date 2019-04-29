Kırşehir AFAD ekiplerine acil müdahale eğitimi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine acil müdahale eğitimi verildiği bildirildi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müdürlükte görevli personellere, enkazda ve suda arama, mahsur kalan vatandaşın kurtarılması, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehlike ve acil müdahale eğitimleri yapıldığı belirtildi.

Acil müdahale eğitimleri kapsamında yapılan çalışmalarda, olası afetlerde önemli bir görev üstlenecek olan arama kurtarma ekiplerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu eğitimler, afet ve acil durumlara karşı nasıl önlem alınabileceğine ilişkin ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturmak için yapılmıştır. Enkazda arama kurtarma eğitimlerinde, gözle kontrol, sesli arama, akustik dinleme cihazı ile yer tespiti ve görüntülü arama cihazı ile enkaz altı görüntüleme sistemlerini kullanarak, yaralının yerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Suda boğulma eğitimlerinde ise boğulma, sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afetlerde, motopomp çalışmasıyla su tahliyesi yapılması, kıyıda arama kurtarma ile aramanın yapılacağı alanın tanımlanması, arama planının uygulanması, suda mahsur kalan vatandaşın kurtarılması bilgileri verilmiştir. Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehlikelerine karşı, halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için alınabilecek tedbirler, posta veya kargo yoluyla gelen koli, kapalı zarf ve evrak gibi nesnelerin şüphe duyulduğu takdirde yapılması gerekenler anlatılmıştır."