Kırsal mahalledeki kadınlara ilk yardım eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kırsal Yukarı Çavundur Mahallesi'ndeki kadınlara ilk yardım eğitimi verildi.

Yukarı Çavundur Mahallesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen eğitimde, mahalledeki kadınlara ev başta olmak üzere bağ ve bahçelerde yaşanan iş kazalarına yönelik bilgi aktarıldı.

Mahalledeki dernek binası eğitim salonunda gerçekleştirilen eğitimde ilk yardım konusunda yapılaması gereken hususlar uygulamalı olarak anlatıldı.

Dernek başkanı Osman Şahbudak, mahallelerinde eğitim seferberliği başlattıklarını belirterek, "Mahallemiz merkezden uzak olması nedeniyle anlık müdahalelerde ilk yardım konusunda sorunlar yaşanabilmekte. Hayvancılık ve meyveciliğin yapıldığı mahallemizde her an her yerde kazalar başımıza gelebiliyor. Bu eğitimlerle herhangi bir kazada ilk yardım ekibi gelene kadar belki bir hayat kurtulabilir." dedi.