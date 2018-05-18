"Kırsal alan ve orman yangınları" semineri

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Kırsal alan ve orman yangınları" konulu seminer düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda, Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına yönelik verilen seminer, İş Güvenliği Uzmanı ve Orman Yüksek Mühendisi Kemalettin Özçelik tarafından verildi.

Seminerde, orman yangınları konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar, orman yangınları ile mücadele edilme ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Kentteki diğer orman işletme müdürlüğü personeline de verilmesi planlanan seminere, Beypazarı Orman İşletme Müdürü Adem Parlak, kurum yöneticileri ve çalışanlar katıldı.