Kırsakallılar piknikte buluştu

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Kırsakal köylüleri piknikte bir araya geldi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Kırsakal köylüleri, birlik ve beraberliğin pekişmesi amacıyla köyün yaylasında piknik düzenledi.

Köy muhtarı Mevlüt Uysal, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ankara Kırsakal köyü dernek başkanı Teyfik Kayhan da Ankara'da köylerine gelerek piknik için hazırlıklar yaptıklarını anlattı.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Kayhan, "Yılda bir kez de olsa gurbeti sılaya taşımak, birlik ve beraberlik adına düzenlediğimiz bu piknik günümüzün ilk ve ikincisini biz başardık, inşallah bundan sonra da geleneksel hale getireceğiz. Bu vesile ile 15 Temmuz'da şehit olan 252 şehidimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklar dilerim." diye konuştu.

Kırsakal Köyü Derneği Kadın Kolları Başkanı Fatma Emre de kadın kollarının faaliyetlerini anlatarak köylülerinden destek istedi.