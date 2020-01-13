'Kırmızı şapkalı' kadın hareket memuru yolcuları sevdiklerine kavuşturuyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Raylı Sistemler Teknolojisi Bölümünden 2009 yılında mezun olan 29 yaşındaki Fadime Döngel, 10 sene önce Kamu Personel Seçme Sınavı'nı (KPSS) kazanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde Haydarpaşa Garı'nda hareket memuru olarak göreve başladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir dönem çalışan Döngel, 5 yıldır da Eskişehir'de görevini sürdürüyor. Döngel, kırmızı şapkası ve elindeki diskiyle vatandaşların ilgisini çekiyor.

Soğuk ya da sıcak demeden görevine başarıyla devam eden Döngel, günde karşıladığı ortalama 40 treninin makinistini yol durumu ve güzergahları hakkında bilgilendiriyor. Döngel, yolcuların sevdikleriyle buluşmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyor.

"Demir yolu sevgim küçük yaşlarda başladı"

Fadime Döngel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir demir yolu kenti olan Eskişehir'de hemen hemen herkesin tren yolculuğunu tercih ettiğini söyledi.

Kendisinin de küçük yaşlarda trenle sıklıkla yolculuk ettiğini belirten Döngel, "Demir yolu sevgim küçük yaşlarda başladı. Seyahat etmeyi seviyorum." dedi.

Günlük 12 saat çalışma süresi içinde ilk işinin trenlerin trafiğine ve yol bilgilerine bakmak olduğunu aktaran Döngel, daha sonra peronlardaki son durum hakkında bilgi edinmek için inceleme yaptığını dile getirdi.

"İnsanları kavuşturmak, sevdikleriyle buluşturmak çok güzel"

Trenin perona yanaşmasından yaklaşık 30 dakika önce yolculuğu hakkında bilgileri içeren evrakın çıktısını aldığını ifade eden Döngel, şöyle konuştu:

"Peronda treni karşılayıp, evrakını iletip yolculuğuna devam etmesini sağlıyorum. Günde yaklaşık 40 lokomotif, yük ve yolcu treninin hareketiyle ilgileniyorum. Onların güzergahları hakkında makinistlere bilgi verip trafiklerini düzenliyorum. En çok yolcu trenlerini karşılamayı seviyorum çünkü insanları birbirine kavuşturuyoruz. İnsanları kavuşturmak, sevdikleriyle buluşturmak çok güzel."

Fadime Döngel, kadın hareket memuru olmasının insanların dikkatini çektiğini anlattı.

Şapkasının renginin, fark edilmesini sağladığını aktaran Döngel, "Yanıma gelip bana sürekli bakıyorlar. Buna alıştım. Özellikle şapkama herkes ilgi duyuyor." ifadelerini kullandı.