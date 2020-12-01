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Kırmızı Oda14. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Kırmızı Oda'nın 14. bölümünde, ermiş insanlar ile birlikte yaşayan ve bu ermiş kişileri sadece kendisinin görebildiği bir danışanımız geliyor
Genel 01.12.2020, 22:46 01.12.2020, 22:49
Kırmızı Oda'nın 14. bölümünde, ermiş insanlar ile birlikte yaşayan ve bu ermiş kişileri sadece kendisinin görebildiği bir danışanımız geliyor. Selvi, bir mucizeyi gerçekleştirerek 35 yıl sonra ayağını kapının dışına basıyor.
İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kırmızı Oda 14. Bölümü ile Cuma Akşam 20.00'de Tv8'de...
KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan