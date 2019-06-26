Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir hazır beton firmasınca, işlenecek kum yığının üzerine kırlangıçların yuva yaptığının fark edilmesi üzerine ocaktan yeni kum taşınmasına karar verildi.

Bismil'de faaliyet gösteren bir beton firmasınca daha önce taşınan 5 bin ton kum yığınına kırlangıçların yuva yaptığını gören işçiler, durumu firma yetkililerine bildirdi.

Firma yetkilileri, bunun üzerine beton yapımında kullanılacak kumun kullanımını erteledi.

Ek maliyeti göze alan firma yetkilileri, kiralanan iş makineleriyle kum ocağından yeniden kum taşınması kararı aldı.

Kırlangıçların yavrularını da arada bir kontrol eden firma yetkilileri ve çalışanları, yuvadan zaman zaman düşen yavruları da zarar görmemeleri için tekrar yuvaya bırakıyor.

"Yuva yıkanın yuvası olmaz"

Başaran Grup Yönetim Kurulu üyesi Halil Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında işlerin yoğun olmadığı bir dönemde kırlangıçların bekletilen kumun üzerinde yuva yaptığını fark ettiklerini söyledi.

Bu nedenle kumu kullanmak istemediklerini ifade eden Başaran, tekrar kum taşınması için kamyon ile kepçe kiraladıklarını belirtti.

Başaran, kumda 80 santimetre derinliğe yapılan yuvaların her birinde 4-5 yavru bulunduğuna işaret ederek, "Bunlar bizim misafirimiz. En fazla iki ay burada kalıp gidecekler. Yuva yıkanın yuvası olmaz. Sonuçta Allah'ın bize emanetleri. Yani aslında bütün canlara, bütün hayvanlara sahip çıkmamız lazım, sadece kuşlar değil." dedi.

Kuşların göç edeceği süreye kadar bekleyeceklerini, bunun firmaya maliyetinin 20 bin lira olacağını dile getiren Başaran, "100 bin lira değerindeki 5 bin ton kumu 2 ay boyunca kullanamayacağız. Vicdani olarak çok rahatız, maliyeti önemli değil. 20 bin lira zararımız olmuş hiç önemli değil. Bir canlı için bence her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ruhi Öztürk de firmanın yanından geçtikleri sırada kum üzerindeki kırlangıç yuvalarını gördüklerini, kumun kuşlar için kullanılmadığını öğrendiklerini belirtti.

Bu hassasiyetlerinden dolayı firmanın sahibine teşekkür etmeye geldiklerini aktaran Öztürk, "Yaklaşımları çok değerli bir hareket. Bu hareketin bütün vatandaşlar tarafından yapılmasını istiyoruz. Özellikle Dicle Nehri kenarında bulunan ister leylek, ister kırlangıç olsun, bu hayvanlar buraya konup, göçüyor. Bu geçiş döneminde bu kuşlara sahip çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.