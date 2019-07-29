'Kırkpınar'ın yeri değişirse UNESCO Listesi'nden çıkarılır'

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Kent Ormanı'ndaki belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ilişkin verileri açıkladı, Kırkpınar'ın geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gürkan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hem pehlivan hem de seyirci rekoru kırıldığını söyledi.

Son 15 yılın en kalabalık Kırkpınar'ını geride bıraktıklarını belirten Gürkan, "Hem izleyici sayısı hem pehlivan katılımı bakımından rekor kırdık. 2 bin 380 pehlivan katılımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Organizasyon olarak da güzel bir Kırkpınar geçirdik. Aldığımız geri dönüşler çok olumluydu. Nitelikli ve güzel bir Kırkpınar oldu." dedi.

Kırkpınar'ın gelir-gider tablosunu da açıklayan Gürkan, toplam giderin 4 milyon 272 bin lira, toplam gelirin 1 milyon 414 bin lira olduğunu ve gelir-gider arasındaki açığın son yıllara göre azaldığını ifade etti.

"Kırkpınar 1912 yılından beri Sarayiçi'nde yapılıyor"

Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'ndan farklı bir yerde yapılması talebine ise katılmadığını dile getirdi.

Kırkpınar'ın UNESCO listesinde olduğunu hatırlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Kırkpınar, 2010 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi. Biz Kırkpınar'ı oradan taşıdığımız takdirde UNESCO'dan çıkıyor Kırkpınar. Birçok kişi bu konuyu kaçırıyor. Kırkpınar'ın yeri değişirse UNESCO'dan çıkarılır. UNESCO'ya giren eserlerin gelenekselliği diye bir kavram var. Kırkpınar 1912 yılından beri Sarayiçi'nde yapılıyor. Kırkpınar yılda bir hafta yapılıyor. O bölgenin yapısı veya ekosistemi bir haftada mı bozuluyor? Ben gelen talepleri saygıyla karşılıyorum ve mutlaka değerlendiriyorum. Ancak bunun temeli olan bir talep olduğunu da düşünmüyorum açıkçası."

Gürkan, Kırkpınar Er Meydanı Stadyumu'nun yenilenmesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Kırkpınar'da görüştüğünü ve stadın yenilenmesiyle ilgili Kırkpınar'ın geleneğine uygun proje hazırladıklarını kaydetti.

Muhabir: Gökhan Zobar