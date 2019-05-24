Kırıkkale'ye 265 bin liralık yatırım desteği

KIRIKKALE (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, 2019 yılı basınçlı sulama sistemi yüzde 50 hibe desteğine kentte 9 yatırımcının 13 proje ile başvurduğunu söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, başvuruların tamamının bakanlığın genel bütçesince uygun görülerek 265 bin liralıksağlandığını belirtti.

Desteklenecek toplam 9 projeden 4'ünün tarla içi yağmurlama sulama sistemi olduğunu vurgulayan Yılmaz, "4'ü de tarla içi damla sulama ve sonuncusu da tamburlu sistem yağmurlu sulamadır. Uzun yıllardır ilk defa rekor bir başvuru olmasından çok memnun oldum. Bu desteklerin devam etmesi ve yerinde kullanılması ile çiftçilerimizin yüzü gülecek. 2019 yılında bu desteklemeler ile yapılan projelerle 500 dekar alan sulanmış olacak." diye konuştu.