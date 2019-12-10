Kırıkkaleli veliler için

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" kapsamında öğretmenler Vali Yunus Sezer'i evinde ziyaret etti.

Sezer, halen ilk ve ortaokula devam eden çocuklarını ve kendilerini ziyarete gelen öğretmenleri evinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Geçen yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden proje kapsamında yapılan ziyaretlerin faydalı olduğunu ifade eden Sezer, "Öğretmen ve okul yöneticilerinin öğrenciyi evinde ziyaret ederek ailesiyle görüşmesi, öğrenci, aile ve öğretmen açısından büyük önem taşıyor. Ziyaretler vesilesiyle öğretmen ile veli arasında çok önemli bir köprü kurulmuş oluyor. Karşılıklı iletişim çok önemli. Bu kapsamda fedakar öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geçen yıl uygulanmaya başlanılan projeyle okul, veli ve öğrenci birlikteliğinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.