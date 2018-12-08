Kırıkkaleli taksiciler, AA'nın

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkaleli taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan taksi durağındaki sürücüler, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğrafları seçerek oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan taksiciler, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Kentte 20 yıldır taksicilik yapan Duran Bağrıaçık, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Tarihin içinde yüzme keyfi" ve spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.

Yine 30 yıldır taksicilik yapan Faruk Tilavel de haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafına oy verdi.

Saffet Dingil ise haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" ve spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafını tercih etti.

Daha sonra fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Bağrıaçık, bütün fotoğrafları çok beğendiğini ve oy vermekte zorlandığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bağrıaçık, "Anadolu Ajansı çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.